Observatório da Tv | Notícia

4 filmes clássicos de Steven Spielberg para maratonar no streaming

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/10/2025 às 20:56

Cena de E.T. – O Extraterrestre (1982)
Cena de E.T. – O Extraterrestre (1982) - Reprodução

Steven Spielberg é um dos cineastas mais aclamados da história do cinema. Com uma carreira repleta de grandes sucessos, ele tem o dom de criar histórias inesquecíveis, capazes de tocar o coração de milhões. Além disso, seus filmes atravessam gêneros e conquistam tanto o público quanto a crítica.

Se você está procurando ótimos títulos para maratonar no streaming, selecionamos quatro clássicos de Spielberg que você não pode perder. Confira a seguir:

1. E.T. – O Extraterrestre (1982)

Este filme encantou gerações com a história comovente da amizade entre um menino e um alienígena perdido na Terra. Uma mistura de aventura e emoção, E.T. continua sendo um dos filmes mais adorados de todos os tempos, disponível em várias plataformas de streaming como Globoplay e Prime Video.

2. Jurassic Park – Parque dos Dinossauros (1993)

Um dos maiores sucessos de bilheteira de Spielberg, Jurassic Park trouxe dinossauros à vida de uma maneira impressionante, com efeitos especiais inovadores para a época. A história de uma ilha onde criaturas pré-históricas são ressuscitadas é emocionante e repleta de suspense. O filme está disponível em serviços de streaming como Disney+ e Prime Video.

3. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981)

Este é o primeiro filme da icônica franquia Indiana Jones. Harrison Ford brilha como o arqueólogo aventureiro que se embrenha em uma busca perigosa pela Arca da Aliança. A mistura de ação, mistério e humor torna este filme um clássico atemporal. Também pode ser encontrado em diversas plataformas como Paramount+, Telecine e Prime Video.

4. A Lista de Schindler (1993)

Diferente dos outros, A Lista de Schindler é um drama pesado e impactante que conta a história real de Oskar Schindler, um empresário que salvou mais de mil judeus do Holocausto. A performance de Liam Neeson e a direção de Spielberg lhe renderam o Oscar de Melhor Diretor. Este filme está disponível para ser assistido no Prime Video.

