Globo se empolga com Êta Mundo Melhor!, estica novela e atrasa trama com Duda Santos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo está tão animada com a audiência de Êta Mundo Melhor! que resolveu esticar a novela. A trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson só termina agora em 13 de março.

Com isso, a nova novela das seis, A Nobreza do Amor, que conta com Duda Santos como protagonista, só vai estrear dia 16 de março. Anteriormente estava prevista dia 2 de março.

Inúmeros fatores levaram a emissora carioca apostar ainda mais na atual trama das seis. A protagonista da trama, Dita (Jeniffer Nascimemto), caiu nas graças do público, que torcem para um final feliz dela com Candinho (Sergio Guizé). A vilã de Flávia Alessandra, a Sandra, também é muito bem avaliada pelo público. A mocinha de Larissa Manoela, Estela, é outro destaque na trama. Os telespectadores torcem para ela seja feliz com um novo par romântico. Por isso, a entrada de Túlio (Cadu Libonati) para atender ao público.

Em breve, quem vai entrar na trama é Grace Gianoukas. A atriz fará parte do núcleo cômico da trama como Jocasta, uma ex-namorada de Quinzinho (Ary Fontoura).

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br