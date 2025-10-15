Globo se empolga com Êta Mundo Melhor!, estica novela e atrasa trama com Duda Santos
A Globo está tão animada com a audiência de Êta Mundo Melhor! que resolveu esticar a novela. A trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson só termina agora em 13 de março.
Com isso, a nova novela das seis, A Nobreza do Amor, que conta com Duda Santos como protagonista, só vai estrear dia 16 de março. Anteriormente estava prevista dia 2 de março.
Inúmeros fatores levaram a emissora carioca apostar ainda mais na atual trama das seis. A protagonista da trama, Dita (Jeniffer Nascimemto), caiu nas graças do público, que torcem para um final feliz dela com Candinho (Sergio Guizé). A vilã de Flávia Alessandra, a Sandra, também é muito bem avaliada pelo público. A mocinha de Larissa Manoela, Estela, é outro destaque na trama. Os telespectadores torcem para ela seja feliz com um novo par romântico. Por isso, a entrada de Túlio (Cadu Libonati) para atender ao público.
Em breve, quem vai entrar na trama é Grace Gianoukas. A atriz fará parte do núcleo cômico da trama como Jocasta, uma ex-namorada de Quinzinho (Ary Fontoura).
