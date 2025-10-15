Angélica defende novo programa na Globo: ‘Está faltando espontaneidade na TV’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Angélica, apresentadora, nesta quinta-feira (16), estreia o seu novo programa no GNT, o Angélica Ao Vivo. Ela promete resgatar a “espontaneidade” na TV, algo que, segundo ela, desapareceu nos últimos anos.

“Está faltando espontaneidade na TV hoje. A gente vê isso acontecendo nas redes, e isso encanta o público. A televisão precisa reaprender isso”, explicou ao site F5.

A atração vai contar com as presenças fixas do apresentador André Marques e da cantora Aline Wirley. Ele, na cozinha, sempre preparando algo saboroso para os convidados. Ela, cantando, e animando. Na primeira temporada, serão apenas dez episódios semanais, sempre exibidos às quintas, às 22h30. O programa também vai marcar ponto na plataforma de streaming da emissora, o Globoplay.

Os primeiros convidados serão os atores Murilo Benício e Grazi Massafera, o casal de vilões da próxima novela das nove, Três Graças, de Aguinaldo Silva. Tudo ao vivo e sem roteiros. “Quando a gente faz muita coisa, entra no automático. Eu sempre fiz o que gostava, mas você começa a precisar de frescor. O ao vivo traz de volta aquele brilho no olho de quando a gente é jovem. Há muito tempo eu não sentia isso”, explicou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br