Saiba detalhes do novo programa de Eliana nos domingos da Globo

A espera chegou ao fim. Eliana aterrissa de vez nas tardes de domingo da TV Globo a partir de março de 2026. Com estreia marcada para o dia 15, seu novo programa, intitulado “Em Família com Eliana”, promete levar música, emoção e histórias inspiradoras para os lares de todo o país.

A atração, que irá ao ar às 14h30, antecedendo as tradicionais transmissões de futebol, é uma das grandes apostas da emissora para a sua nova grade de programação, mesclando viagens com quadros no palco do programa.

Em um vídeo divulgado para promover o Upfront, Eliana deu um pequeno spoiler do que o público pode esperar da nova atração.

“O meu programa novo está chegando aí na tela dos domingos da Globo, para a nossa alegria. Vai ser incrível! Nos veremos todo final de semana. Estou tão ansiosa, tão feliz! Será um programa para reunir todo mundo no sofá”, celebrou ela.

