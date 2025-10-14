Saiba detalhes do novo programa de Eliana nos domingos da Globo
A espera chegou ao fim. Eliana aterrissa de vez nas tardes de domingo da TV Globo a partir de março de 2026. Com estreia marcada para o dia 15, seu novo programa, intitulado “Em Família com Eliana”, promete levar música, emoção e histórias inspiradoras para os lares de todo o país.
A atração, que irá ao ar às 14h30, antecedendo as tradicionais transmissões de futebol, é uma das grandes apostas da emissora para a sua nova grade de programação, mesclando viagens com quadros no palco do programa.
Em um vídeo divulgado para promover o Upfront, Eliana deu um pequeno spoiler do que o público pode esperar da nova atração.
“O meu programa novo está chegando aí na tela dos domingos da Globo, para a nossa alegria. Vai ser incrível! Nos veremos todo final de semana. Estou tão ansiosa, tão feliz! Será um programa para reunir todo mundo no sofá”, celebrou ela.
