2ª temporada de Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha ganha previsão de estreia no Disney+
A série animada Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha terá sua segunda temporada lançada no Disney+ no outono americano de 2026, entre o final de setembro e o final de dezembro.
A informação foi divulgada durante o painel da Marvel Animation na New York Comic Con, realizado no sábado (11).
A nova leva de episódios trará novidades para os fãs, incluindo aparições de Venom e Demolidor, expandindo ainda mais o universo da animação.
A série reconta as origens de Peter Parker, ambientada em um universo paralelo ao MCU, mostrando como ele se torna o herói com o auxílio da Oscorpo.
A primeira temporada conta com 10 episódios e já trouxe participações especiais como Doutor Estranho e Homem de Ferro, além de vilões clássicos do Homem-Aranha.
A animação já está confirmada, ao menos, até a terceira temporada, garantindo novas aventuras para o amigão da vizinhança.
