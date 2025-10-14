fechar
Observatório da Tv | Notícia

2ª temporada de Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha ganha previsão de estreia no Disney+

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/10/2025 às 7:04
2ª temporada de Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha ganha previsão de estreia no Disney+
2ª temporada de Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha ganha previsão de estreia no Disney+ - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A série animada Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha terá sua segunda temporada lançada no Disney+ no outono americano de 2026, entre o final de setembro e o final de dezembro.

A informação foi divulgada durante o painel da Marvel Animation na New York Comic Con, realizado no sábado (11).

A nova leva de episódios trará novidades para os fãs, incluindo aparições de Venom e Demolidor, expandindo ainda mais o universo da animação.

A série reconta as origens de Peter Parker, ambientada em um universo paralelo ao MCU, mostrando como ele se torna o herói com o auxílio da Oscorpo.

A primeira temporada conta com 10 episódios e já trouxe participações especiais como Doutor Estranho e Homem de Ferro, além de vilões clássicos do Homem-Aranha.

A animação já está confirmada, ao menos, até a terceira temporada, garantindo novas aventuras para o amigão da vizinhança.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão
entretenimento

Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão
2ª temporada de Demolidor: Renascido terá ligação direta com Homem-Aranha: Um Novo Dia, confirma chefe da Marvel Studios
Demolidor: Renascido

2ª temporada de Demolidor: Renascido terá ligação direta com Homem-Aranha: Um Novo Dia, confirma chefe da Marvel Studios

Compartilhe

Tags