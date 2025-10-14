2ª temporada de Demolidor: Renascido ganha trailer inédito e previsão de estreia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Marvel apresentou durante a New York Comic Con o primeiro trailer da segunda temporada de Demolidor: Renascido. A prévia confirma o retorno de Charlie Cox como Matt Murdock e anuncia a estreia dos novos episódios para março de 2026 no Disney+.

O vídeo traz momentos de tensão e nostalgia. Em determinado momento, por exemplo, Matt e Karen aparecem dançando e trocando um beijo. Entre as cenas mais comentadas, Wilson Fisk é mostrado treinando boxe em uma prisão subterrânea, indicando que o vilão ainda tem planos perigosos.

A nova temporada mostra Murdock tentando recomeçar após uma tragédia. Ele se dedica à advocacia e evita o papel de vigilante, mas o equilíbrio logo se desfaz quando Fisk, agora prefeito de Nova York, retoma seus velhos métodos. O conflito entre os dois promete dominar a narrativa.

Além de Cox e Vincent D’Onofrio, o elenco reúne nomes conhecidos como Deborah Ann Woll, Elden Henson, Jon Bernthal e Wilson Bethel. Entre as novidades estão Nikki M. James, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Arty Froushan, Hunter Doohan e Lou Taylor Pucci. O ator Kamar de los Reyes, que interpreta o herói Tigre Branco, será homenageado após seu falecimento.

Com direção de Dario Scarpadane, a produção promete unir ação e drama em um novo embate entre heróis e criminosos. A primeira temporada de Demolidor: Renascido já está disponível no Disney+, enquanto o segundo ano chega em março de 2026.