fechar
Observatório da Tv | Notícia

Campeões de Bilheteria – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/10/2025 às 13:23
Campeões de Bilheteria – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Campeões de Bilheteria – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (12), às 14h40, no Campeões de Bilheteria, a TV Globo exibe o filme Os Vingadores.

Ficha Técnica:

Os Vingadores
Título Original: The Avengers
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Joss Whedon
Elenco: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Tom Hiddleston
Classe: Ação

Sinopse:

Loki volta à Terra e Nick Fury convoca grupo com habilidades para combatê-lo: Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro e Viúva Negra.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Filmes

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Cine Aventura

Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Compartilhe

Tags