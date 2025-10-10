Tudo o que você precisa saber sobre os principais personagens de Três Graças
O polêmico remake de Vale Tudo já se despede e está na hora de entender a nova novela do horário nobre da Globo, Três Graças, que abordará a corrupção que ronda a indústria de remédios.
Belo (Misael), um homem humilde, vai perder sua esposa por causa dos remédios falsificados que são facilmente distribuídos pela Fundação Ferette. “Misael é um homem de princípios firmes, leal aos seus afetos e extremamente dedicado às pessoas que ama. Tem um senso de justiça muito forte e não se intimida diante de desafios, mesmo que isso signifique se colocar em situações difíceis”, explicou o ator.
Com ódio, ele vai acabar se tornando amigo de Gerluce (Sophie Charlotte), que sofre do mesmo problema em casa. Sua mãe, Lígia (Dira Paes), também se encontra com uma doença pulmonar e não anda vendo resultado com os remédios da Fundação.
As maldades ficam por conta de Santiago Ferette (Murilo Benício), que faz as piores maldades, responsável pela morte de tanta gente, mas ignora completamente. Sua comparsa é Arminda (Grazi Massafera), que se passa de melhor amiga de Zenilda (Andreia Horta), mas se envolve com o marido dela, Ferette.
