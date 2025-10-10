O Senhor das Moscas: nova série do roteirista de Adolescência ganha primeiras imagens oficiais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A BBC revelou as primeiras imagens da aguardada série O Senhor das Moscas, nova adaptação do clássico romance de William Golding. O projeto marca o retorno do roteirista Jack Thorne, conhecido por Adolescência e Enola Holmes, em parceria com o diretor Marc Munden (Help, The Sympathizer). A produção é da Eleven, o mesmo estúdio por trás do sucesso Sex Education.

A trama acompanha um grupo de meninos que, após um acidente aéreo, ficam presos em uma ilha deserta e precisam aprender a sobreviver sem a presença de adultos, até que o instinto e a luta pelo poder transformam a convivência em um retrato brutal da natureza humana.

O elenco é formado majoritariamente por novos talentos, como David McKenna (Piggy), Winston Sawyers (Ralph), Lox Pratt (Jack), Ike Talbut (Simon) e Thomas Connor (Roger). A lista inclui ainda Noah e Cassius Flemyng como os gêmeos Sam e Eric, além de Cornelius Brandreth (Maurice) e Tom Page-Turner (Bill). Mais de vinte jovens atores completam o grupo que interpreta os “big ’uns” e “little ’uns” da ilha.

A trilha sonora será assinada por Hans Zimmer, vencedor do Oscar por Duna e O Rei Leão, em parceria com Kara Talve (Tattooist of Auschwitz, Os Simpsons). O envolvimento de Zimmer promete uma ambientação sonora intensa, reforçando o clima de tensão e isolamento da história.

Com uma nova geração de atores e uma abordagem moderna, O Senhor das Moscas promete revisitar o clássico sob um olhar contemporâneo, explorando temas como liderança, medo e a fragilidade da civilização. A estreia está prevista para 2026 na BBC, com distribuição internacional ainda a ser confirmada.