Bárbara Coelho dá detalhes de saída inusitada da Globo: ‘Tratado com naturalidade’

Bárbara Coelho, apresentadora, confessou que sua saída da Globo aconteceu tranquilamente, após perceber que não tinha mais como crescer na emissora. A revelação foi durante entrevista no Olho no Olho, da Folha de S. Paulo.

“Fui muito feliz nestes 12 anos de Globo. Tive um grande amadurecimento profissional. Mas notei que tinha chegado em um teto. E isso precisa ser tratado com naturalidade”, confessou.

A apresentadora revelou o real motivo de ter aceito fazer parte do elenco da CazéTV sem pensar duas vezes. “Era uma proposta para ser um híbrido de comentarista e apresentadora. A proposta me entusiasmou. Me trouxeram uma porta para que eu buscasse o meu lugar, para procurar outras coisas. Eu sou muito intensa. Se mexeu comigo, eu vou sem olhar para atrás”, explicou.

Contudo, Bárbara Coelho enfrentou o drama de perder sua mãe durante a mudança do trabalho. “Ainda vai demorar um pouco para entender essa vida sem minha mãe. Quando acabava uma cobertura, eu levava um brinde, um presente, uma mascote. Acabou a Copa do Mundo de Clubes, eu não pude dar um abraço nela. É difícil, mas é a vida”, desabafou.

