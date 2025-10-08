A história real do cachorro caramelo que protagoniza filme da Netflix
O filme brasileiro Caramelo, lançado pela Netflix em 8 de outubro de 2025, traz uma história comovente de amizade entre um chef de cozinha e um vira-lata caramelo. O cão protagonista, chamado Amendoim, foi adotado por Luis Estrelas e seu irmão Jeová pouco antes das filmagens. Luis, que já atuava como treinador de animais e responsável pelo bem-estar no set, foi encarregado de encontrar um cão com as características ideais para o papel. A equipe buscava um animal sem raça definida, com pelagem caramelo e cerca de 12 kg.
Amendoim se encaixou perfeitamente nesse perfil e conquistou a todos com seu carisma. No filme, ele interpreta o personagem “Caramelo”, um cão travesso e divertido que se envolve em diversas situações ao lado de Pedro, interpretado por Rafa Vitti. A trama aborda temas como amizade, superação e a importância dos animais em nossas vidas.
A escolha de um vira-lata caramelo como protagonista é uma homenagem a um dos maiores símbolos culturais do Brasil. Esses cães, conhecidos por sua pelagem dourada, têm ganhado destaque em campanhas contra o abandono e maus-tratos animais. O filme visa sensibilizar o público sobre a adoção responsável e o respeito aos animais.
Com direção de Diego Freitas e produção da Migdal Filmes, Caramelo promete emocionar e encantar espectadores de todas as idades. A estreia na Netflix marca o início de uma nova fase para os filmes nacionais, destacando histórias autênticas e personagens cativantes.
