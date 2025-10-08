A história real do cachorro caramelo que protagoniza filme da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O filme brasileiro Caramelo, lançado pela Netflix em 8 de outubro de 2025, traz uma história comovente de amizade entre um chef de cozinha e um vira-lata caramelo. O cão protagonista, chamado Amendoim, foi adotado por Luis Estrelas e seu irmão Jeová pouco antes das filmagens. Luis, que já atuava como treinador de animais e responsável pelo bem-estar no set, foi encarregado de encontrar um cão com as características ideais para o papel. A equipe buscava um animal sem raça definida, com pelagem caramelo e cerca de 12 kg.

Amendoim se encaixou perfeitamente nesse perfil e conquistou a todos com seu carisma. No filme, ele interpreta o personagem “Caramelo”, um cão travesso e divertido que se envolve em diversas situações ao lado de Pedro, interpretado por Rafa Vitti. A trama aborda temas como amizade, superação e a importância dos animais em nossas vidas.

A escolha de um vira-lata caramelo como protagonista é uma homenagem a um dos maiores símbolos culturais do Brasil. Esses cães, conhecidos por sua pelagem dourada, têm ganhado destaque em campanhas contra o abandono e maus-tratos animais. O filme visa sensibilizar o público sobre a adoção responsável e o respeito aos animais.

Com direção de Diego Freitas e produção da Migdal Filmes, Caramelo promete emocionar e encantar espectadores de todas as idades. A estreia na Netflix marca o início de uma nova fase para os filmes nacionais, destacando histórias autênticas e personagens cativantes.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br