O Cavaleiro dos Sete Reinos: jornada que antecede Game of Thrones ganha pôster oficial e previsão de estreia na HBO Max

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/10/2025 às 8:25
A HBO confirmou para janeiro de 2026 a estreia de O Cavaleiro dos Sete Reinos, nova série dramática ambientada no universo de Game of Thrones. A plataforma também revelou o pôster oficial da produção, estrelada por Peter Claffey e Dexter Sol Ansell, que dão vida a Sor Duncan, o Alto, e Egg, respectivamente.

A história se passa um século antes dos eventos de Guerra dos Tronos, quando a dinastia Targaryen ainda comandava o Trono de Ferro. Nesse cenário, acompanhamos um cavaleiro honrado, porém inexperiente, e seu jovem escudeiro em uma jornada por Westeros. Unidos pelo acaso, os dois enfrentam batalhas, intrigas e desafios que moldarão o destino dos Sete Reinos.

Com roteiro e produção assinados por George R.R. Martin e Ira Parker, a série promete unir aventura, emoção e o mesmo tom épico que consagrou as produções anteriores do autor. Também integram a equipe de produção Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris e Sarah Bradshaw, nomes já conhecidos do público por trás do sucesso de A Casa do Dragão.

O Cavaleiro dos Sete Reinos amplia o universo criado por Martin e reforça o legado de Game of Thrones no streaming. Enquanto a nova trama não chega, os fãs podem revisitar todas as temporadas da série original e as duas primeiras de A Casa do Dragão, já disponíveis na HBO Max.

