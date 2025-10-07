Em noite eletrizante, Thainá Gonçalves vence segunda edição do Estrela da Casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Thainá Gonçalves, cantora, é a grande campeã da segunda temporada do Estrela da Casa, cuja final aconteceu na última segunda-feira (6), na Globo. Ela enfrentou os cantores Daniel Sobral, Hanii e Juceir Jr.

Como prêmio, a cantora levou para casa um prêmio de R$ 1,1 milhão. Em sua apresentação, ela defendeu as canções O Maior Vilão Sou Eu e That´s What Friends Are For e obteve 28,09 pontos. Hanii ficou com 27,98, Juceir Jr com 27,90 e Daniel Sobral com 27,23 pontos.

“Eu estou muito feliz, estou muito surpresa. O Hanii é um cantor incrível, então eu já estava certa que essa ‘maleta’ era dele, que eu não ia conseguir pegar a maleta dele. De verdade, eu estou muito feliz, muito surpresa. Muito grata a Deus, desde que eu me inscrevi, falei: ‘que seja feita Sua vontade’. Essa foi minha oração desde o início, e eu estou aqui para honrar a vontade Dele”, vibrou Thainá.

Durante a premiação, surpreendendo a todos, Ana Clara anunciou a terceira temporada do reality musical. A atração não teve um ibope tão relevante no horário nobre da Globo.