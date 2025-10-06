Mistério, intriga e segredos familiares: Paralisia da Netflix prende atenção
Disponível na Netflix, Paralisia (2023) é um drama psicológico britânico que mistura mistério e tensão emocional. A trama segue a enfermeira Nicky (Anna Friel), que cuida de Katherine Carter (Famke Janssen), uma paciente em coma após um aparente atropelamento. Com o tempo, Nicky descobre que o incidente foi uma tentativa de assassinato, levando-a a investigar os envolvidos.
A história se desenrola em torno de uma mansão isolada, onde Katherine, antes de seu estado atual, era casada com um magnata. Após a morte do marido, a herança foi transferida para o filho Jaime (Finn Cole), e a mansão passou para Lina (Rose Williams), nora de Katherine. À medida que Nicky se aprofunda na investigação, ela revela uma teia de traições, rivalidades e segredos familiares.
Dirigido por Nour Wazzi e com roteiro de Rowan Joffe, o filme apresenta um elenco sólido e uma narrativa envolvente. A produção é marcada por reviravoltas e mistérios que mantêm o espectador atento até o desfecho. Paralisia é uma opção para quem aprecia histórias de intriga e relações complexas.
