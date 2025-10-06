Jogo de aparências e sobrevivência: Cadáver da Netflix desafia expectativas
Cadáver (2020), disponível na Netflix, é uma produção norueguesa que mistura elementos de horror psicológico e distopia social. Ambientado em um cenário pós-apocalíptico marcado por escassez de alimentos, o filme acompanha uma família que, em busca de sobrevivência, participa de um espetáculo teatral em um hotel. O evento, que inicialmente parece ser uma oportunidade de entretenimento, revela-se uma experiência perturbadora, colocando os participantes em situações extremas e questionando os limites da moralidade humana.
O longa é estrelado por Gitte Witt, Thomas Gullestad e Thorbjørn Harr, que entregam performances sólidas, contribuindo para a atmosfera tensa e claustrofóbica do filme. A direção de Jarand Herdal utiliza o cenário decadente e a iluminação sombria para intensificar a sensação de desconforto e incerteza.
Apesar de sua proposta instigante, Cadáver recebeu críticas mistas. Alguns espectadores elogiaram a originalidade da trama e a construção do ambiente, enquanto outros apontaram falhas no desenvolvimento da narrativa e na profundidade dos personagens. A obra, portanto, apresenta uma reflexão sobre os limites da ética humana em situações extremas, mas pode não agradar a todos os públicos devido às suas escolhas estilísticas e ritmo narrativo.
