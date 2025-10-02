fechar
Vida longa aos Peaky Blinders: franquia ganha duas novas séries na Netflix em parceria com a BBC

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/10/2025 às 20:25
Os fãs de Peaky Blinders têm motivos de sobra para comemorar. A Netflix anunciou nesta quinta-feira (2) que está desenvolvendo, em parceria com a BBC, duas novas produções da franquia, que darão sequência ao aguardado filme ainda inédito. Cada série terá seis episódios com cerca de 60 minutos de duração e será gravada nos estúdios Digbeth Loc., em Birmingham, local que também abrigou parte da produção original.

Segundo a sinopse oficial, a nova fase da saga se passa em 1953, quando Birmingham ainda se recupera dos bombardeios sofridos durante a Segunda Guerra Mundial. No centro da narrativa está o gigantesco projeto de reconstrução da cidade, que se torna alvo de uma disputa feroz entre diferentes forças. Nessa nova era, a família Shelby continua no coração sangrento da trama, agora representada por uma geração inédita de personagens.

Criador da série, Steven Knight celebrou a expansão do universo: “Estou muito feliz em anunciar este novo capítulo da história de Peaky Blinders. Birmingham renasce das cinzas e a nova geração dos Shelbys está no comando. Será uma jornada incrível”, declarou em comunicado.

Exibida originalmente entre 2013 e 2022, Peaky Blinders conquistou fãs no mundo todo com a trajetória de Tommy Shelby (Cillian Murphy), que evolui de gângster a empresário influente e membro do parlamento, sempre ao lado do irmão Arthur (Paul Anderson). Ambientada após a Primeira Guerra Mundial, a trama acompanhou o crescimento da família criminosa e seu impacto além das fronteiras de Birmingham.

Ainda não há data de estreia para o filme que dará continuidade à história, mas todas as seis temporadas da série original estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix. Com esse novo anúncio, fica claro que o legado dos Shelbys continuará vivo e mais sombrio do que nunca.

