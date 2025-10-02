fechar
Band reage e adquire a Copa das Nações Africanas

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/10/2025 às 14:25
A Band vai transmitir mais uma vez a Copa das Nações Africanas 2025/2026 em sua programação. O martelo foi batido na última quarta-feira (1), segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

A competição acontece em Marrocos no mês de dezembro. Esperta, a emissora do Morumbi adquiriu o direito à exclusividade para exibir os 15 jogos programados na TV aberta. O objetivo é só passar partidas relevantes e decisivas.

Para quem não quer ver na TV aberta, algumas partidas serão transmitidas no canal esportivo da emissora, como o BandSports, em um total de 20 jogos que serão exibidos. Além disso, o streaming Bandplay, site e o canal esportivo do YouTube, Esporte na Band, vão cobrir o torneio na totalidade.

O “amor” da Band com a Copa das Nações Africanas começou em 2022. Na ocasião, a emissora paulista conquistou bons índices de audiência. Em 2024, conseguiu manter a estabilidade com a nova exibição. O torneio começa dia 21 de dezembro e se estenderá até 11 de janeiro.

