No Alvo ganha nova temporada no SBT após audiência inusitada
Clique aqui e escute a matéria
O SBT está animado com a audiência do programa No Alvo, que chegou ao fim na última segunda-feira (29). Por isso, a segunda temporada está confirmada para 2026. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
A atração, em sua primeira temporada, contou com nomes polêmicos no universo da televisão e da política, como Guilherme Boulos, Pablo Marçal, João Kleber, Sikêra Jr, Geraldo Luís, Rita Cadillac, Leo Dias, Andressa Urach e outros.
Na rede social X, vários cortes do programa viralizaram. As perguntas polêmicas e feitas por inteligência artificial, surpreenderam os telespectadores.
Para 2026, o programa deve ser realizado pelo diretor Márcio Esquilo, que também é responsável pelo Fofocalizando. Nomes para a próxima temporada já estão sendo pensados.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br