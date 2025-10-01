fechar
No Alvo ganha nova temporada no SBT após audiência inusitada

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/10/2025 às 17:22
O SBT está animado com a audiência do programa No Alvo, que chegou ao fim na última segunda-feira (29). Por isso, a segunda temporada está confirmada para 2026. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

A atração, em sua primeira temporada, contou com nomes polêmicos no universo da televisão e da política, como Guilherme Boulos, Pablo Marçal, João Kleber, Sikêra Jr, Geraldo Luís, Rita Cadillac, Leo Dias, Andressa Urach e outros.

Na rede social X, vários cortes do programa viralizaram. As perguntas polêmicas e feitas por inteligência artificial, surpreenderam os telespectadores.

Para 2026, o programa deve ser realizado pelo diretor Márcio Esquilo, que também é responsável pelo Fofocalizando. Nomes para a próxima temporada já estão sendo pensados.

