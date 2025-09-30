7 Mulheres e um Mistério: Comédia de mistério com elenco estelar na Netflix
O filme 7 Mulheres e um Mistério (2021), disponível na Netflix, é uma comédia italiana que mistura elementos de mistério e sátira social. Dirigido por Alessandro Genovesi, a trama se passa durante o Natal em uma mansão isolada, onde o patriarca da família é encontrado morto. Sete mulheres, todas com motivos para cometer o crime, ficam trancadas na casa e devem descobrir quem é a verdadeira assassina.
A narrativa é uma adaptação do filme francês 8 Mulheres (2002), dirigido por François Ozon. O elenco conta com atrizes renomadas como Margherita Buy, Ornella Vanoni e Micaela Ramazzotti, que interpretam personagens com características distintas, como a esposa traída, a amante e a empregada doméstica. A dinâmica entre elas é central para o desenvolvimento da história, que mistura humor e tensão.
Com uma duração de 1h22min, o filme combina diálogos afiados com situações inusitadas, criando uma atmosfera que remete aos clássicos do gênero. 7 Mulheres e um Mistério é uma opção para os assinantes da Netflix que apreciam histórias com personagens complexos e enredos envolventes.
