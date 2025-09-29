fechar
Todas as novidades sobre a nova série live-action de Scooby-Doo, que será lançada na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 29/09/2025 às 20:11
Foi confirmado há alguns meses, que a Netflix fará uma nova série live-action baseada no desenho animado Scooby-Doo, despertando grande expectativa entre os fãs. O projeto contará com episódios de uma hora de duração e promete capturar a essência do material original.

Os roteiristas Josh Appelbaum e Scott Rosenberg estão encarregados da adaptação, enquanto Greg Berlanti, conhecido por seu trabalho em diversas séries de sucesso, está profundamente envolvido no desenvolvimento do roteiro. Berlanti revelou recentemente que o roteiro do primeiro episódio está quase finalizado, aumentando ainda mais a expectativa para o início das gravações.

A produção está sob a responsabilidade da Berlanti Productions, em parceria com a Warner Bros. Television. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman atuam como produtores executivos, enquanto Jonathan Gabay e Adrienne Erickson são os co-produtores executivos. A Berlanti Productions tem um histórico de sucesso na adaptação de histórias clássicas para o público moderno, o que traz confiança ao projeto.

A nova série live-action busca agradar tanto os fãs antigos quanto novos espectadores, reinterpretando a dinâmica da Mistério S/A. Os filmes de 2002 e 2004, estrelados por Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard e Linda Cardellini, arrecadaram um total de 456,9 milhões de dólares, estabelecendo um padrão elevado para a nova produção.

A série tem o potencial de explorar novas histórias e mistérios, mantendo o espírito investigativo característico de Scooby-Doo. A combinação de nostalgia e inovação pode ser a chave para o sucesso do projeto. Ainda não há uma data oficial de lançamento, mas com o roteiro do primeiro episódio quase concluído, mais informações devem ser divulgadas em breve.

Enquanto isso, os fãs seguem atentos a qualquer novidade e aguardam ansiosamente por detalhes sobre o elenco e a trama. A nova série live-action de Scooby-Doo promete ser um dos lançamentos mais esperados para os amantes de mistérios e aventura.

