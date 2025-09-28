fechar
6 filmes de comédia para maratonar durante o fim de semana no streaming

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/09/2025 às 20:58

Cena de Superbad – É Hoje
Cena de Superbad – É Hoje - Reprodução/Netflix

Se você está buscando algo leve e divertido para o fim de semana, uma maratona de filmes de comédia pode ser a escolha perfeita. Entre tantos títulos disponíveis nos serviços de streaming, há opções para todos os gostos, desde comédias românticas a sátiras e filmes de humor escrachado. Os filmes de comédia são ideais para aliviar o estresse e garantir boas risadas, seja sozinho ou acompanhado.

Além disso, o fim de semana é o momento ideal para relaxar e dar uma pausa nas responsabilidades do dia a dia. Então, por que não aproveitar para assistir àqueles filmes que fazem você rir até a barriga doer? A seguir, você encontrará uma seleção com seis filmes de comédia imperdíveis disponíveis no streaming para garantir diversão durante todo o final de semana. Confira:

1. Corra que a Polícia Vem Aí

Um policial desajeitado precisa resolver um caso complicado, mas acaba causando mais confusão do que resolvendo. A mistura de ação e comédia cria situações hilárias que vão garantir boas risadas.

Onde assistir: Paramount+

2. Vai que Dá Certo

Quando um grupo de amigos planeja um grande golpe para resolver suas finanças, nada sai como esperado. A comédia brasileira traz uma boa dose de humor e improvisação.

Onde assistir: Globoplay

3. Mamma Mia!

Para quem ama musicais, esta comédia alegre e cheia de hits do ABBA é uma ótima opção. A história se passa em uma ilha grega, com momentos engraçados e muita música.

Onde assistir: Netflix

4. Superbad – É Hoje

A comédia clássica sobre dois adolescentes tentando aproveitar ao máximo suas últimas semanas de escola é cheia de situações constrangedoras e diálogos divertidos.

Onde assistir: Netflix

5. A Noite do Jogo

Quando um grupo de amigos começa a participar de um jogo de mistério que parece real demais, as risadas não param. Uma mistura de comédia e mistério que vai te prender até o final.

Onde assistir: Max

6. As Branquelas

O famoso filme onde dois agentes do FBI se disfarçam de socialites brancas para resolver um caso, gerando situações hilárias. A comédia é irreverente e cheia de piadas nonsense.

Onde assistir: Netflix

