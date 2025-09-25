Globo libera Dira Paes, estrela de Três Graças, para programa polêmico na TV Cultura

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/09/2025 às 16:06
Dira Paes, atriz, será entrevistada pelo programa Roda Viva, na TV Cultura, na próxima segunda-feira (29). A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

A atriz vai comentar um pouco de Lígia, a sua próxima personagem em Três Graças, novela que estreia dia 20 de outubro, de autoria de Aguinaldo Silva. Além disso, da sua premiada carreira no cinema nacional, que se encontra em alta no mundo.

Com a entrevista de Dira, o Roda Viva comemora 39 anos no ar. Atualmente apresentado por Vera Magalhães, o programa foi lançado em 1986 e acumula entrevistas icônicas e polêmicas ao longo desses anos, como a de Hebe Camargo, Fernanda Torres, Gilberto Gil e tantos outros.

O especial também vai contar com o recurso de audiodescrição ao vivo, além do Closed Caption e Libras. A atração também está espalhada pelo YouTube e o aplicativo Cultural Play.

