Fire Country: trailer da 4ª temporada confirma morte de personagem e promete forte impacto na Estação 42
Clique aqui e escute a matéria
A CBS divulgou hoje o primeiro trailer da 4ª temporada de Fire Country, e a prévia confirmou uma perda que já vinha sendo especulada desde o final do terceiro ano da série: a morte de Vince. No vídeo, Bode aparece emocionado durante o funeral do pai, declarando que dedicará sua carreira a proteger a cidade, a estação e a missão que Vince deixou como legado.
O trailer também mostra a Estação 42 em um momento delicado, enfrentando não apenas a ausência de seu chefe, mas também uma suspensão do serviço ativo. Agora, a equipe terá que lidar com a dor da perda, a pressão por encontrar uma nova liderança e os desafios constantes do combate a incêndios na Califórnia.
Em entrevista ao TVLine, os criadores e produtores executivos Joan Rater e Tony Phelan afirmaram que decidiram revelar a morte de Vince antes da estreia como forma de respeito ao personagem e aos fãs. Segundo eles, a escolha serve também para reforçar a dura realidade que os bombeiros enfrentam diariamente fora das telas.
Com estreia marcada para 17 de outubro, a nova temporada trará de volta Max Thieriot, Kevin Alejandro, Jordan Calloway, Jules Latimer, Diane Farr, Stephanie Arcila, Billy Burke e W. Tré Davis. A série, que também faz sucesso na Netflix, segue acompanhando a trajetória de Bode Donovan, um jovem condenado em busca de redenção que integra um programa de combate a incêndios em parceria com bombeiros e outros presos.