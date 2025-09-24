fechar
André Marques volta à Globo após três anos ao lado de Angélica; saiba detalhes!

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/09/2025 às 9:03
André Marques selou seu retorno ao Grupo Globo, três anos após sua demissão. O apresentador foi confirmado como cozinheiro fixo do novo programa de Angélica, no canal pago GNT, que estreia no dia 16 de outubro.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, o retorno de André Marques marca um reencontro histórico entre ele e Angélica, que dividiram a apresentação do Vídeo Show durante anos na emissora.

O Angélica Ao Vivo quer resgatar a espontaneidade e química da dupla que marcou a TV Aberta nos anos 2000, além de uma proposta de intimidade com o público que já conhece o rosto dos dois.

O novo programa de Angélica no GNT, será ao vivo, como o próprio nome diz, vai abordar assuntos da atualidade, com diversos debates sobre o que está rolando no mundo, na internet e no Brasil.

