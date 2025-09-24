André Marques volta à Globo após três anos ao lado de Angélica; saiba detalhes!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

André Marques selou seu retorno ao Grupo Globo, três anos após sua demissão. O apresentador foi confirmado como cozinheiro fixo do novo programa de Angélica, no canal pago GNT, que estreia no dia 16 de outubro.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, o retorno de André Marques marca um reencontro histórico entre ele e Angélica, que dividiram a apresentação do Vídeo Show durante anos na emissora.

O Angélica Ao Vivo quer resgatar a espontaneidade e química da dupla que marcou a TV Aberta nos anos 2000, além de uma proposta de intimidade com o público que já conhece o rosto dos dois.

O novo programa de Angélica no GNT, será ao vivo, como o próprio nome diz, vai abordar assuntos da atualidade, com diversos debates sobre o que está rolando no mundo, na internet e no Brasil.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br