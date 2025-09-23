Fernando Mitre deixa comando de jornalismo da Band e emissora já tem substituto
Fernando Miltre, que durante 26 anos foi diretor nacional de jornalismo da Band, vai deixar o cargo em dezembro. Contudo, ele não vai se afastar da emissora. Os seus comentários no Jornal da Noite, como na Band News, estão assegurados. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.
O nome escolhido para a função de diretor nacional caiu no colo de Rodolfo Schneider, que atualmente é diretor-geral de conteúdo. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, foi o próprio Miltre que tomou essa decisão. Apesar da Band já querer respirar novos ares.
Em relação à área artística, a emissora do Morumbi ainda busca um executivo para assumir a função. Não é intenção da emissora que Rodolfo acumule funções por lá.
Fernando Miltre, além de continuar com seus comentários na programação, será também mantido na emissora como um conselheiro editorial. O profissional acumulou prêmios ao longo da carreira e produziu mais de 30 debates eleitorais na Band, o que sempre foi o forte da emissora.
