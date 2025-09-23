Confusão da Globo com a família de Manoel Carlos começou após fracasso de Em Família

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A relação estremecida da família de Manoel Carlos, autor, com a Globo começou após o fracasso de Em Família (2014), última novela dele na emissora. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a produtora Boa Palavra, administrada pelas filhas do autor, Julia Almeida e Maria Carolina, a emissora carioca não teve uma atitude “justa” com o autor em sua última novela.

Para piorar, o especial Tributo, que reuniu um time de artistas e diretores para homenagear Manoel Carlos, feito pela Globo, em 2022, não teve o conhecimento da família. Por isso, não tem o depoimento dele. Para não ficar por baixo, a Boa Palavra fez um documentário sobre o autor intitulado O Leblon de Manoel Carlos, que se encontra disponível no YouTube.

Recentemente, as filhas de Manoel Carlos tiveram conhecimento de que a novela Páginas da Vida (2006) ganhará um remake por uma emissora de Portugal. Mas a família soube da novidade pela imprensa.

A Boa Palavra entende que a Globo não está sendo transparente em relação ao pagamento dos direitos autorais da obra de Manoel Carlos. “Para surpresa e decepção da Boa Palavra, a Requerida (Globo), até a presente data, não presta contas corretamente, mas, apenas, informa os valores pagos por cada obra. Os sucintos relatórios disponibilizados pela Requerida não fornecem nenhum elemento que permita à Boa Palavra verificar como foram calculados os valores pagos”, argumentaram no processo.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br