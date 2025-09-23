Confusão da Globo com a família de Manoel Carlos começou após fracasso de Em Família
Clique aqui e escute a matéria
A relação estremecida da família de Manoel Carlos, autor, com a Globo começou após o fracasso de Em Família (2014), última novela dele na emissora. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a produtora Boa Palavra, administrada pelas filhas do autor, Julia Almeida e Maria Carolina, a emissora carioca não teve uma atitude “justa” com o autor em sua última novela.
Para piorar, o especial Tributo, que reuniu um time de artistas e diretores para homenagear Manoel Carlos, feito pela Globo, em 2022, não teve o conhecimento da família. Por isso, não tem o depoimento dele. Para não ficar por baixo, a Boa Palavra fez um documentário sobre o autor intitulado O Leblon de Manoel Carlos, que se encontra disponível no YouTube.
Recentemente, as filhas de Manoel Carlos tiveram conhecimento de que a novela Páginas da Vida (2006) ganhará um remake por uma emissora de Portugal. Mas a família soube da novidade pela imprensa.
A Boa Palavra entende que a Globo não está sendo transparente em relação ao pagamento dos direitos autorais da obra de Manoel Carlos. “Para surpresa e decepção da Boa Palavra, a Requerida (Globo), até a presente data, não presta contas corretamente, mas, apenas, informa os valores pagos por cada obra. Os sucintos relatórios disponibilizados pela Requerida não fornecem nenhum elemento que permita à Boa Palavra verificar como foram calculados os valores pagos”, argumentaram no processo.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br