Mistério e mitologia se entrelaçam na estreia da Trilogia Baztán

O filme O Guardião Invisível (2017), dirigido por Fernando González Molina, é a adaptação cinematográfica do best-seller homônimo de Dolores Redondo, primeiro volume da Trilogia Baztán. Ambientado na região montanhosa de Baztán, na Espanha, a narrativa acompanha a inspetora Amaia Salazar (Marta Etura), que retorna à sua cidade natal para investigar uma série de assassinatos de adolescentes. Os corpos das vítimas são encontrados nus, com os cabelos penteados, em locais próximos ao rio Baztán, o que remete a antigos rituais pagãos da mitologia basca.

Enquanto conduz a investigação, Amaia enfrenta seus próprios demônios pessoais, incluindo traumas de infância e o relacionamento conturbado com sua mãe.

A trama mescla elementos de suspense policial com aspectos sobrenaturais, explorando a tensão entre a razão científica e as crenças populares. O filme destaca-se pela atmosfera sombria e pela construção de personagens complexos, que enfrentam dilemas éticos e emocionais.

Disponível na plataforma de streaming Netflix, O Guardião Invisível oferece uma narrativa envolvente que combina mistério, drama e elementos culturais, proporcionando uma reflexão sobre as fronteiras entre a realidade e o imaginário coletivo.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br