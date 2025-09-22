Drama psicológico brasileiro na Netflix explora ambição e desconfiança
Clique aqui e escute a matéria
O filme Confia em Mim (2014), dirigido por Michel Tikhomiroff, é uma produção brasileira que mergulha nas complexidades das relações humanas e nas consequências da confiança mal colocada.
A trama acompanha Mari (Fernanda Machado), uma talentosa chef de cozinha que, apesar de suas habilidades, enfrenta inseguranças profissionais e pessoais. Sua vida dá uma guinada quando conhece Caio (Mateus Solano), um investidor carismático que a incentiva a abrir seu próprio restaurante.
À medida que o relacionamento entre Mari e Caio se desenvolve, ela percebe que nem tudo é o que parece. O filme explora temas como ambição, desconfiança e as armadilhas que podem surgir quando se coloca fé em pessoas erradas. Com uma narrativa envolvente e atuações marcantes, Confia em Mim leva o espectador a refletir sobre os limites da confiança e as consequências de decisões impulsivas.
Disponível na plataforma de streaming Netflix, o filme oferece uma visão intrigante sobre as complexidades das relações interpessoais e os desafios enfrentados por aqueles que buscam alcançar seus sonhos.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br