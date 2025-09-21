fechar
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/09/2025 às 14:54
Neste sábado (20), às 23h15, na Super Tela, a Record TV exibe o filme Assalto Ao Poder.

Ficha Técnica:

Assalto Ao Poder

Título Original: Marauders

Elenco: Bruce Willis, Christopher Meloni, Adrian Grenier, Dave Bautista, Johnathon Schaech e Lydia Hull.

Gênero: Ação

Distribuidora: California Filmes

Sinopse:

Após o assalto a dois bancos, um grupo de agentes do FBI descobre que os crimes não foram coincidência, mas parte de um elaborado plano que vinha sendo arquitetado há muito tempo.

