Já Estou com Saudades: Drama sensível sobre amizade e adversidade
O filme Já Estou com Saudades (2015), disponível na Netflix, é uma adaptação cinematográfica da peça homônima de Morwenna Banks. Dirigido por Catherine Hardwicke, a trama acompanha a amizade de longa data entre Jess (Drew Barrymore) e Milly (Toni Collette), duas mulheres que compartilham segredos, risadas e desafios desde a infância. Enquanto Milly construiu uma carreira de sucesso e uma família, Jess leva uma vida mais tranquila ao lado do marido Jago (Paddy Considine).
A narrativa ganha profundidade quando Jess, após um tratamento, finalmente engravida, e Milly é diagnosticada com câncer de mama. Essa reviravolta coloca à prova a amizade das duas, que precisam lidar com as mudanças em suas vidas e apoiar-se mutuamente diante das adversidades.
O filme destaca-se por sua abordagem sensível e realista dos desafios enfrentados pelas mulheres, explorando temas como a luta contra o câncer, a maternidade e a importância da amizade.
Com atuações marcantes de Drew Barrymore e Toni Collette, Já Estou com Saudades oferece uma reflexão profunda sobre a resiliência humana e os laços que nos sustentam nos momentos mais difíceis.
