8ª temporada de Outlander ganha trailer intenso e promete desfecho emocionante

A espera pelo desfecho de Outlander ganhou um novo capítulo nesta semana. A 8ª e última temporada da série, marcada para estrear no início de 2026, teve seu trailer revelado, oferecendo aos fãs uma prévia intensa do que está por vir no encerramento da saga.

O vídeo mostra que Jamie (Sam Heughan) e Claire (Caitríona Balfe) enfrentarão novos desafios ao retornarem para Fraser’s Ridge, agora um assentamento próspero que cresceu durante sua ausência. No entanto, a guerra pela independência da América os alcança, obrigando o casal a lutar para proteger não apenas sua comunidade, mas também sua união. Além das ameaças externas, segredos familiares prometem colocar à prova a força dos Frasers, levantando a questão sobre o quanto estão dispostos a sacrificar para permanecer juntos.

O sétimo ano da produção terminou com a decisão de Jamie de deixar o Exército Continental e retornar para casa com Claire, enquanto os MacKenzies precisavam escolher onde reconstruiriam suas vidas. O suspense também deixou em aberto o destino de Faith, primeira filha do casal, aumentando a expectativa para o desfecho da história.

Exibida desde 2014, Outlander é baseada nos livros de Diana Gabaldon e se tornou um fenômeno mundial ao misturar romance, história e viagem no tempo. A trama acompanha Claire, uma enfermeira da Segunda Guerra Mundial que é transportada para o século XVIII, onde encontra Jamie e se envolve em eventos marcados por batalhas e paixões.

Criada para a TV por Ronald D. Moore, a produção já soma sete temporadas e chegará ao fim no oitavo ano. Além disso, os fãs também podem assistir ao spin-off Outlander: Blood of My Blood, que estreou em 8 de agosto de 2025. No Brasil, todas as temporadas de Outlander estão disponíveis no Disney+ e na Netflix.