Público ‘bate o pé’ e rejeita morte de Odete Roitman em Vale Tudo
Clique aqui e escute a matéria
O público desaprova o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) no remake de Vale Tudo. O dado curioso foi registrado pela pesquisa Datafolha, compartilhada pela Folha de S. Paulo.
Em torno de 47% das pessoas querem que a vilã acabe na total miséria. Já os outros 35% preferem que ela seja presa, afinal cometeu muitas falcatruas em sua empresa. Apenas 4% querem que ela seja morta. Ou seja, a megera acabou caindo nas graças do público.
Em relação à novela em si, um dado surpreendente. Mesmo a autora Manuela Dias sendo cancelada diariamente nas redes sociais, 65% do público classifica o remake como ótimo ou bom. 25% apontou como regular e apenas 8% classificaram a releitura como ruim ou péssimo.
Se os internautas ficaram furiosos com o fato de Raquel (Taís Araújo) voltar a ser pobre, na pesquisa feita pelo Datafolha, o público não achou tão absurdo assim. 71% querem que ela continue rica, porém 26% preferem que ela volte com a vida humilde de antes. Apenas 3% não opinaram sobre o assunto.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br