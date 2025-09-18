fechar
Perdido, SBT mexe novamente no Aqui Agora e ressuscita remake de novela mexicana

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/09/2025 às 14:44
O SBT segue em seu ritmo frenético. A mudança da vez é que a emissora de Silvio Santos resolveu reduzir o Aqui Agora e apostar novamente na novela Coração Indomável, remake de Marimar (1994), protagonizado por Thalia.

É a terceira vez que a trama mexicana ganha espaço na emissora. Ela já foi exibida em 2015, 2018 e 2021. Apesar da overdose, nunca decepcionou no ibope. O horário de exibição da trama será às 18h30.

Antes do remake, será exibido o Aqui Agora, por volta das 17h30. A emissora resolveu apostar todas as suas fichas novamente em novelas mexicanas. Afinal, já reprisa Maria do Bairro (1995), Rubi (2004), As Filhas da Senhora Garcia e na próxima segunda (22) Coração Indomável.

Neste ano, o SBT tem feito inúmeras mudanças em sua programação, em curto intervalo de tempo. Além de resgatar programas icônicos, a emissora voltou a apostar em novelas e, recentemente, chocou os fãs ao anunciar a cobertura da Copa do Mundo 2026, com narração de Galvão Bueno.

