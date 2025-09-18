Globo não passa pano e corta 95% de cenas de ator preso por pedofilia em Terra Nostra
A Globo, em medida radical, resolveu cortar 95% das cenas em que aparece o ator José Dumont, que vive o Batista, em Terra Nostra, a atual reprise da emissora na Edição Especial.
Para quem não lembra, o ator, em 2022, foi preso após a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrar em torno de 240 arquivos de fotos e vídeos com crianças e adolescentes fazendo sexo. Na época, Dumont alegou ser um laboratório para viver um traficante de crianças em Todas as Flores, trama de João Emanuel Carneiro, no Globoplay. O papel acabou indo para o ator Jackson Antunes.
A maioria das cenas do ator na trama, que tinha um comércio onde circulavam muitos personagens, eram triviais. Porém, apenas uma cena de revelação foi colocada ao ar nesta semana. Quem teve a iniciativa de cortar as cenas do ator foi o próprio departamento de edição da trama.
Uma curiosidade: na época da trama, José Dumont tinha se desentendido com Benedito Ruy Barbosa. O motivo? O excesso de “cacos” que ele coloca no texto do autor, algo que o desagradou profundamente na época.
