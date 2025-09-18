Estranho Mas Verdade: Mistério e segredos familiares no Prime Video
O filme Estranho Mas Verdade (2019), disponível no Prime Video, apresenta uma trama envolvente que mistura mistério e drama familiar. Dirigido por Rowan Athale e baseado no romance homônimo de John Searles, o longa conta a história de Melissa (Margaret Qualley), que, cinco anos após a morte de seu namorado Ronnie (Nick Robinson), descobre estar grávida dele.
Sem explicação aparente, ela decide procurar a família de Ronnie, composta por sua mãe Charlene (Amy Ryan), seu pai Richard (Greg Kinnear) e seu irmão Philip (Nick Robinson), na esperança de que o filho seja realmente dele. Essa busca a leva a uma jornada emocional, onde segredos e tensões familiares vêm à tona, desafiando a compreensão de todos os envolvidos.
O elenco talentoso, incluindo Brian Cox e Blythe Danner, contribui para a profundidade emocional da narrativa.
Com uma duração de 1h35min, Estranho Mas Verdade é uma obra que explora as complexidades das relações familiares e os mistérios que podem surgir mesmo após a morte. Disponível para streaming no Prime Video, o filme oferece uma experiência cinematográfica que provoca reflexão e emociona o espectador.
