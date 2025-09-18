Casa caiu? Marcão do Povo e SBT são condenados por escândalo com PM

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marcão do Povo, apresentador, foi condenado a pagar R$ 20 mil de indenização para um policial militar. O motivo? Ele se referiu ao trabalhador, durante o programa Primeiro Impacto, no SBT, de “estuprador”. A informação é do site Notícias da TV.

Além do apresentador, a emissora de Silvio Santos também foi condenada a pagar o valor de R$ 20 mil. O caso, que aconteceu em 2017, foi tão grave, que o policial militar na época chegou a ser preso, porém, a denúncia foi arquivada.

Segundo o juiz Silas Dias de Oliveira, da 1ª Vara Cívil de Santana de Parnaíba, do Tribunal de Justiça de São Paulo, não “houve cuidado” ao passar as informações. “A legenda da matéria não é suficiente para esclarecer ao telespectador a real situação dos fatos apurados até aquele momento. Não houve o cuidado necessário na transmissão das informações e caberia aos réus ter deixado clara a condição de investigado”, explicou.

Porém, o SBT e Marcão do Povo não aceitaram o pedido da Justiça e tentam derrubar a decisão. A emissora de Silvio Santos se apoiou no argumento de que “não cabe a ela ou ao apresentador o trabalho de investigação policial”. “A responsabilidade da imprensa é subjetiva, dependendo da comprovação de dolo ou culpa, especialmente quando a reportagem se baseia em informações oficiais e de interesse público”, argumentou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br