Astro de O Urso protagonizará drama bissexual na Netflix

Jeremy Allen White, conhecido por seu aclamado papel em O Urso, expandirá sua carreira com Enigma Variations, uma minissérie da Netflix que promete explorar os complexos aspectos do amor e da identidade. Adaptada da obra de André Aciman, a série marca uma nova colaboração do ator com histórias emocionais e profundas, tão envolventes quanto Me Chame Pelo Seu Nome, que também foi adaptada de uma obra do autor e gerou grande sucesso no cinema.

De acordo com informações exclusivas da Variety, Enigma Variations será roteirizada e produzida por Amanda Kate Shuman, com Oliver Hermanus na direção e produção. White, além de protagonizar, atuará como produtor executivo da minissérie. A trama segue Paul, cujas relações amorosas continuam sendo intensas ao longo de sua vida, desde a adolescência até a fase adulta. O enredo explora seus encontros e desilusões, que, apesar de transitórios, são marcados por um desejo ardente e nunca completamente satisfeito.

Drama bissexual

A história se desenrola em dois cenários contrastantes: o sul da Itália, onde Paul se apaixona por um marceneiro, e a Nova Inglaterra, onde seu desejo por uma garota persiste ao longo dos anos, pontuado por encontros anônimos com homens. A narrativa da minissérie traz à tona as dificuldades de se encontrar, lidar com a identidade e amar de maneira completa, à medida que Paul tenta entender seus próprios sentimentos, entre a incerteza e o anseio por algo mais duradouro.

Enigma Variations promete ser uma adaptação fiel à obra de Aciman, tocando em questões universais sobre o amor, os enigmas de nossas relações e a complexidade da descoberta da própria identidade, tudo isso sob a condução emocional de Jeremy Allen White.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br