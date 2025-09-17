fechar
O Verão que Mudou Minha Vida terá 4ª temporada? Saiba detalhes sobre a possível continuação

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/09/2025 às 20:48
O Verão que Mudou Minha Vida terá 4ª temporada? Saiba detalhes sobre a possível continuação
O Verão que Mudou Minha Vida chegou ao fim nesta quarta-feira (17) com o décimo primeiro episódio da terceira temporada no Prime Video. A série, baseada na trilogia de livros de Jenny Han, parecia ter encerrado sua história, já que cada temporada adaptou um dos volumes.

No último episódio, Belly finalmente decide com quem quer ficar, e todos os personagens encontram um tipo de felicidade. Mas os segundos finais deram esperança aos fãs: nos créditos, uma carta de Jenny Han sugere que a história ainda não acabou.

Carta de Jenny Han (Foto: Reprodução/Prime Video)

Continuação de O Verão que Mudou Minha Vida

Apesar de a série não ter uma quarta temporada prevista, o sucesso da terceira levou o Prime Video a aprovar um filme que continuará a trama. Durante o lançamento do episódio final, Jenny Han confirmou que o longa mostrará “mais um grande marco na jornada de Belly” e será escrito por ela.

Detalhes sobre o filme ainda estão guardados a sete chaves, mas a produção promete dar continuidade à história da série. O Verão que Mudou Minha Vida acompanha o triângulo amoroso entre Belly e os irmãos Fisher, relações familiares em evolução e a força da amizade feminina. É uma história de amadurecimento sobre primeiro amor, decepções e a magia de um verão inesquecível.

O elenco principal reúne Lola Tung, Christopher Briney e Gavin Casalegno, com Sean Kaufman, Jackie Chung, Rain Spencer, Rachel Blanchard, Tom Everett Scott e Isabella Briggs. As três temporadas completas estão disponíveis no Prime Video.

