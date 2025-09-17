Netflix divulga vídeo dos bastidores da segunda temporada de One Piece: A Série

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix revelou hoje um novo vídeo dos bastidores da segunda temporada de One Piece: A Série, sua adaptação live-action do famoso mangá.

“O bando do Chapéu de Palha está de volta! Prepare-se para zarpar em direção à traiçoeira Grand Line com Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji em ONE PIECE: A Série – RUMO À GRAND LINE”, publicou a plataforma. A nova temporada promete novos perigos, amizades e tesouros lendários para a tripulação.

O elenco principal retorna com Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Zoro, Jacob Romero Gibson como Usopp, Emily Rudd como Nami e Taz Skylar como Sanji, ao lado de Peter Gadiot, Morgan Davies, Ilia Isorelýs, Aidan Scott e Jeff Ward.

A segunda temporada também traz reforços, incluindo Charithra Chandran, Sendhil Ramamurthy, Katey Sagal, Joe Manganiello, David Dastmalchian e outros nomes confirmados.

Os novos episódios vão adaptar eventos que antecedem a saga Alabasta, prometida para o terceiro ano da série. A segunda temporada chega em 2026, enquanto a primeira já está disponível na Netflix.