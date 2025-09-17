Fabio Porchat ganha programa especial na Globo durante a Copa do Mundo de 2026
Em 2026, o humorista e apresentador Fabio Porchat vai ganhar um novo programa na Globo. Ele vai comandar o Copa e Cozinha, no canal fechado SportTV, durante a Copa do Mundo de 2026. A informação foi compartilhada pela coluna Outro Canal, do site F5.
A atração, que será de segunda a sexta, vai ser uma mistura de futebol, bastante conversa e comida. O objetivo é reunir três ex-atletas ou três ex-jogadores para participarem da dinâmica da atração. No total, serão 27 programas, alguns exibidos no SporTV1, outros no SporTV 2, além de outras plataformas da emissora.
Para a Copa do Mundo de 2026, a Globo vai exibir apenas 54 jogos, mas no total serão 104 no mundial. A emissora carioca disponibilizou, no início da semana, seis cotas de patrocínio para a TV aberta, segundo o colunista Gabriel Vaquer. Os valores? R$ 235,4 milhões cada.
Quem também vai transmitir a Copa do Mundo 2026 é o SBT. Porém, segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a emissora de Silvio Santos está lutando para transmitir as partidas que não serão disponibilizadas pela Globo, com exceção apenas dos jogos do Brasil.
