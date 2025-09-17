Em meio à estreia de novos episódios de The Morning Show, Apple TV+ renova a série para 5ª temporada
Enquanto a quarta temporada de The Morning Show chega ao Apple TV+ nesta quarta-feira (17), a plataforma anunciou a renovação da série para a quinta temporada. O drama, estrelado por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon — que também são produtoras executivas — continua conquistando público e crítica.
Matt Cherniss, diretor de programação do Apple TV+, afirmou que a série se destacou desde o início e conquistou audiência global. Michael Ellenberg, CEO da MediaRes, produtora da série, acrescentou que a nova temporada dará ainda mais espaço para que o elenco e a equipe criativa brilhem.
A quarta temporada avança dois anos na linha do tempo da história, abordando temas atuais como deepfakes, teorias da conspiração e polarização política. O elenco mantém Billy Crudup, Mark Duplass e Karen Pittman, com as adições de Jon Hamm, Marion Cotillard e Jeremy Irons.
The Morning Show já acumula prêmios do SAG Awards, Critics Choice Awards e 16 indicações ao Emmy na terceira temporada, incluindo a vitória de Billy Crudup como Melhor Ator Coadjuvante. As três primeiras temporadas estão disponíveis globalmente no Apple TV+, e a quarta estreou hoje, dia 17 de setembro de 2025.