Band pode escolher sua queridinha para substituir Otaviano Costa no Melhor da Noite
Pâmela Lucciola, atualmente no comando do Melhor da Tarde, pode ser o nome que a Band escolha para substituir Otaviano Costa no Melhor da Noite. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.
Segundo o colunista, o marido de Flávia Alessandra resolveu, em comum acordo, sair da emissora do Morumbi. Ele ficará na emissora até o dia 31 de outubro. Após isso, o Melhor da Noite vai passar por mais uma mudança. A emissora não cogita acabar com a atração, porque mesmo com uma audiência tímida, a emissora não tem prejuízos financeiros com ele.
Em alta na Band, Pâmela apresentava o programa Band Mulher, na afiliada da emissora em Salvador. Em novembro de 2023, foi a substituta de Glenda Kozlowski no Melhor da Noite. Recentemente, ela substituiu Catia Fonseca, que saiu de forma inesperada da emissora, no Melhor da Tarde.
“É o mesmo tipo de programa, no mesmo horário, com o mesmo tom que fazia em Salvador. Para mim, o desafio maior foi o Melhor da Noite, que exigia mais entrega ao entretenimento”, disse em entrevista ao site F5, quando substituiu a apresentadora.
