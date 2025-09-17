Band pode escolher sua queridinha para substituir Otaviano Costa no Melhor da Noite

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Pâmela Lucciola, atualmente no comando do Melhor da Tarde, pode ser o nome que a Band escolha para substituir Otaviano Costa no Melhor da Noite. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

Segundo o colunista, o marido de Flávia Alessandra resolveu, em comum acordo, sair da emissora do Morumbi. Ele ficará na emissora até o dia 31 de outubro. Após isso, o Melhor da Noite vai passar por mais uma mudança. A emissora não cogita acabar com a atração, porque mesmo com uma audiência tímida, a emissora não tem prejuízos financeiros com ele.

Em alta na Band, Pâmela apresentava o programa Band Mulher, na afiliada da emissora em Salvador. Em novembro de 2023, foi a substituta de Glenda Kozlowski no Melhor da Noite. Recentemente, ela substituiu Catia Fonseca, que saiu de forma inesperada da emissora, no Melhor da Tarde.

“É o mesmo tipo de programa, no mesmo horário, com o mesmo tom que fazia em Salvador. Para mim, o desafio maior foi o Melhor da Noite, que exigia mais entrega ao entretenimento”, disse em entrevista ao site F5, quando substituiu a apresentadora.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br