Perdeu o fôlego? A Fazenda 17 tem a 2ª pior estreia em sua história

Apesar do frisson nas redes sociais, o reality A Fazenda 17, que estreou na Record na última segunda-feira (15), não empolgou tanto a audiência.

Na Grande São Paulo, o reality rural conquistou apenas 6 pontos de média na estreia. Não foi a pior estreia da atração, vide que em 2023 marcou 5 pontos. Porém, em 2024, o programa comandado por Adriane Galisteu estreou com 7 pontos. Ou seja, teve uma queda. Mas, se comparado ao que a Record vinha registrando no horário, exibindo o Doc Investigação.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), o resultado do reality rural não empolgou a audiência. Marcou apenas 5 pontos, em sua média nacional.

Em relação às concorrentes, a Globo continuou liderando com o reality musical Estrela da Casa e Tela Quente, com 10 pontos. Com o tradicional Programa do Ratinho e No Alvo, o SBT acumulou 3 pontos. A Band conseguiu apenas 1 pontos com o Galvão e Amigos e Jornal da Noite.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br