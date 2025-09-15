fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 15/09/2025 às 8:47
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira - Observatório da TV

Nesta terça-feira (16), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Juntos para Sempre.

Ficha Técnica:

Juntos para Sempre
Título Original: A Dog’s Journey
País de Origem: Chinesa, Indiana, Americana
Ano de Produção: 2019
Diretor: Gail Mancuso
Elenco: Betty Gilpin; Dennis Quaid; Henry Lau; Josh Gad; Kathryn Prescott; Marg Helgenberger
Classe: Comédia

Sinopse:

Bailey vive tranquilamente com Hanna. Um dia, Gloria, aparece sem avisar na vida dos dois com uma notícia surpreendente: Hanna tem uma neta, chamada Clarity.

