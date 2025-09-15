Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Ficha Técnica:
Segunda-feira, 15/09/2025
Sessão da Tarde
Quando Encontrei Você
Título Original: Finding You (2021)
País de Origem: Norte-americana
Ano de Produção: 2020
Diretor: Brian Baugh
Elenco: Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Rose Reid
Classe: Romance,Comédia
Sinopse
Uma violinista viaja para a Irlanda em busca de inspiração e acaba conhecendo um galã de cinema, que está atrás de uma história de amor para chamar de sua.
Ficha Técnica:
Terça-feira, 16/09/2025
Sessão da Tarde
Juntos para Sempre
Título Original: A Dog’s Journey
País de Origem: Chinesa, Indiana, Americana
Ano de Produção: 2019
Diretor: Gail Mancuso
Elenco: Betty Gilpin; Dennis Quaid; Henry Lau; Josh Gad; Kathryn Prescott; Marg Helgenberger
Classe: Comédia
Sinopse
Bailey vive tranquilamente com Hanna. Um dia, Gloria, aparece sem avisar na vida dos dois com uma notícia surpreendente: Hanna tem uma neta, chamada Clarity.
Ficha Técnica:
Quarta-feira, 17/09/2025
Sessão da Tarde
Viagem 2: A Ilha Misteriosa Título Original: Journey 2: The Mysterious Island
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Brad Peyton
Elenco: Michael Caine, Josh Huctherson, Luis Guzman, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Dwayne Johnson
Classe: Aventura
Sinopse
Sean descobre uma mensagem que ele acredita ter sido enviada por seu avô desaparecido. Ele e o padrasto encontram o seu paradeiro em uma ilha
misteriosa.
Ficha Técnica:
Quinta-feira, 18/09/2025
Sessão da Tarde
90 Minutos no Paraíso
Título Original: 90 Minutes In Heaven
País de Origem: Norte-americana
Ano de Produção: 2015
Diretor: Michael Polish
Elenco: Hayden Christensen, Kate Bosworth, Bobby Batson, Hudson Meek, Elizabeth Hunter
Classe: Drama
Um homem envolvido em um horrível acidente de carro é declarado morto, apenas para voltar à vida uma hora e meia depois, afirmando ter visto o céu.
Ficha Técnica:
Sexta-feira, 19/09/2025
Sessão da Tarde
Robin Hood – A Origem
Título Original: Robin Hood
País de Origem: Croata
Ano de Produção: 2018
Diretor: Otto Bathurst
Elenco: Ben Mendelsohn; Eve Hewson; Jamie Dornan; Jamie Foxx; Taron Egerton; Tim Minchin
Classe: Aventura, Ação
Sinopse
Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro montam uma revolta contra a corrupta coroa inglesa em uma releitura estilizada e corajosa do clássico.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
