Gabriela Loran vibra com papel relevante em Três Graças: “Transita por vários núcleos”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Gabriela Loran, atriz, será a farmacêutica Viviane, na próxima novela das nove, Três Graças, de Aguinaldo Silva. A estrela confessou que a personagem é bastante “forte”.

“A Viviane tem camadas, ela é forte, sensível e transita por vários núcleos da novela. Isso é muito importante”, disse em entrevista ao site F5. Porém, Gabriela não quer ser conhecida apenas por ser uma atriz trans. “É um orgulho ocupar esse espaço [como atriz trans], mas não quero que isso seja o único recorte sobre mim. Eu nasci trans, vou morrer trans. Mas trans não define a mulher que eu sou. Ser trans é a minha condição de vida, mas não me define. Sou atriz, poetisa, diretora, compositora, sou muita coisa”, esclareceu.

Na trama de Aguinaldo Silva, Gabriela será a melhor amiga da protagonista da trama, Gerluce (Sophie Charlotte), e terá um namoro com Leonardo (Pedro Novaes), um rapaz de família rica envolvida em medicamentos falsificados. “Quando descobri que a gente ia ter essa troca e que ele estava disposto a me ouvir, a entender as minhas mazelas, a entender a história de alguém como eu, fiquei extremamente feliz”, disse.

A novela Três Graças não será o primeiro trabalho de Gabriela Loran na Globo. A atriz já marcou presença na primeira fase do remake de Renascer e na série Malhação: Vidas Brasileiras (2018). Porém, Gabriela tem consciência de que não é muito conhecida. “Muita gente não sabe que sou atriz. Também mudo muito de visual — às vezes loira, às vezes morena, às vezes mais magra, às vezes com o rosto diferente — e as pessoas não associam a imagem aos personagens que fiz”, explicou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br