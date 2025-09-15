Estratégia? Imagens de participantes de A Fazenda 17 vazam e assustam web

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 15/09/2025 às 15:51
Na noite do último domingo (14), nas redes sociais, vazaram supostos participantes de A Fazenda 17, que estreia nesta segunda-feira (15). Alguns nomes chocaram, outros nem tanto.

O responsável por vazar as imagens dos participantes foi o perfil Pop Vibes, na rede social X. Um nome que surpreendeu foi a presença do ator Guilherme Boury, que acumula novelas no SBT e Globo. Nizam, que se envolveu com a atriz Leticia Spiller e também participou do BBB 24, está confinado na sede do programa.

As imagens do ex-apresentador do SBT, Dudu Camargo, e da atriz Gabriela Spanic, a eterna A Usurpadora, chocaram os internautas. Apesar de vários veículos confirmarem a presença da atriz, muitos duvidavam que ela toparia. “O Carelli simplesmente colocou A Usurpadora em A Fazenda! Nenhum nome do camarote de todas as edições do BBB chega aos pés dessa mulher. Venceu demais, Carelli. Vem, Gaby Spanic!”, “Ela com o ar de “pra que eu fui inventar? Vazou a primeira imagem de Gaby Spanic em #Afazenda”, “Só o nome da Gaby Spanic já surrou todo elenco do BBB 25, obrigado Carelli, você é um pai”, foram alguns comentários.

Na atual edição de A Fazenda 17, serão 26 participantes. O famoso paiol, tão tradicional em outras edições, não terá vez nessa. A apresentação fica por conta de Adriane Galisteu.

