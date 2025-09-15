Apple TV+ divulga trailer oficial de A Especialista, estrelada por Jessica Chastain

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O Apple TV+ revelou nesta semana o trailer de A Especialista, minissérie estrelada por Jessica Chastain, vencedora do Oscar, Globo de Ouro, SAG e Critics Choice. Além de atuar, a atriz também assina a produção executiva.

Com oito episódios, o suspense estreia mundialmente em 26 de setembro, trazendo os dois primeiros capítulos de uma vez. Os episódios seguintes chegam semanalmente até 7 de novembro.

A trama acompanha uma investigadora disfarçada, conhecida apenas como A Especialista, que se infiltra em comunidades online marcadas por discurso de ódio, tentando impedir atentados antes que ocorram.

O elenco conta ainda com Nnamdi Asomugha (The Banker), Cole Doman (Mutt), Jordana Spiro (Night Comes On), Trinity Lee Shirley (Way of the Warrior Kid) e Toussaint Francois Battiste (An Extraordinary Life). A série também terá participação especial de Pablo Schreiber, lembrado por seus papéis em Orange Is the New Black e Covil de Ladrões.

A produção conta com consultoria de Andrea Stanley, autora do artigo publicado na Cosmopolitan que serviu de inspiração para a obra.