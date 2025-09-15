Apple TV+ divulga trailer oficial de A Especialista, estrelada por Jessica Chastain
O Apple TV+ revelou nesta semana o trailer de A Especialista, minissérie estrelada por Jessica Chastain, vencedora do Oscar, Globo de Ouro, SAG e Critics Choice. Além de atuar, a atriz também assina a produção executiva.
Com oito episódios, o suspense estreia mundialmente em 26 de setembro, trazendo os dois primeiros capítulos de uma vez. Os episódios seguintes chegam semanalmente até 7 de novembro.
A trama acompanha uma investigadora disfarçada, conhecida apenas como A Especialista, que se infiltra em comunidades online marcadas por discurso de ódio, tentando impedir atentados antes que ocorram.
O elenco conta ainda com Nnamdi Asomugha (The Banker), Cole Doman (Mutt), Jordana Spiro (Night Comes On), Trinity Lee Shirley (Way of the Warrior Kid) e Toussaint Francois Battiste (An Extraordinary Life). A série também terá participação especial de Pablo Schreiber, lembrado por seus papéis em Orange Is the New Black e Covil de Ladrões.
A produção conta com consultoria de Andrea Stanley, autora do artigo publicado na Cosmopolitan que serviu de inspiração para a obra.