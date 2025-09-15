Após saída de João Camargo, CNN Brasil corre para buscar novo sócio
O canal de notícias CNN Brasil procura um novo sócio urgente. A necessidade de outro nome para a empresa é uma busca incessante para Rubens Menin, que é o principal acionista da emissora. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5.
Segundo o colunista, o que será oferecido para o novo sócio é o que João Camargo, que saiu em agosto, tinha: presidente do Conselho de Administração e sócio minoritário da operação.
A relação de João Camargo e Rubens Menin se encontrava bastante desgastada. Menin já estava saturado da rádio Transamérica, além da linha editorial adotada pelo canal de notícias, que também foi motivo de rusgas com Douglas Tavoralo, que fundou a CNN Brasil.
Rubens Menin já afirmou que a sede do canal de notícias vai voltar para o Rio de Janeiro. A construção de um novo escritório já está sendo planejado. A cobertura da COP 30, que acontece em Belém (PA), também está na mira do canal.
