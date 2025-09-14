Outro astro da luta quase se tornou o Pacificador antes de John Cena dominar o papel

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/09/2025 às 20:12
O Pacificador se tornou um dos anti-heróis mais carismáticos do universo da DC graças a John Cena, mas a história poderia ter sido bem diferente. James Gunn revelou que, ao criar o personagem, pensou em Dave Bautista, seu amigo e parceiro em Guardiões da Galáxia, como a primeira escolha para vestir o uniforme.

Em entrevista ao Howard Stern Show, Gunn explicou que ofereceu o papel a Bautista, mas o ator acabou priorizando filmes mais lucrativos. “Escrevi o Pacificador para ele. Mas ele recebeu propostas de dois filmes, e não estávamos pagando muito, então precisou seguir onde havia mais dinheiro”, disse o diretor.

Dave Bautista (Foto: Reprodução/Instagram)

Se Bautista tivesse aceitado, o Pacificador talvez tivesse uma versão mais sombria ou intensa. Mas John Cena trouxe ao personagem um carisma único, misturando humor e dedicação física, o que conquistou fãs e permitiu o lançamento de uma série solo, agora em sua segunda temporada na HBO Max.

A curiosidade sobre o “e se” de Bautista sempre rondou os fãs. Desde 2019, antes de O Esquadrão Suicida estrear, sites já especulavam que ele seria o favorito para o papel. No fim, Cena se consolidou como o Pacificador definitivo, mostrando que algumas escolhas inesperadas podem se tornar perfeitas.

